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Бетербиев: Мне все равно, что я проигрывал на карточках судьей

Бетербиев: Мне все равно, что я проигрывал на карточках судьей
14:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Артур Бетербиев не удивлен, что судьи отдавали преимущество Гвоздику.

Чемпион мира по версии IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев признался, что не придаёт значения тому, что он проигрывал по очкам Александру Гвоздику в объединительном поединке.

«Я пытался просто боксировать и нокаут пришёл. Я не нацеливался на досрочную победу. Один нокдаун, второй, третий. Я просто продолжал работать, пока рефери не остановил встречу. Это был важнейший бой в моей жизни.

Счёт на карточках судей? Не удивлён, что он был не в мою пользу, но мне плевать на это", — приводит слова россиянина ESPN.

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Напомним, что ранним утром 19 октября Артур Бетербиев на турнире по боксу в Филадельфии нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям. Для украинца это поражение стало первым в карьере.

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Александр Гвоздик, Боб Арум, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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