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Бивол: Хочу боя с Бетербиевым

Бивол: Хочу боя с Бетербиевым
08:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Российский чемпион настроен на объединительный бой с соотечественником.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) заявил, что хочет провести бой с обладателем чемпионских поясов по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО).

Россиянин также рассматривает возможность проведения объединительного поединка с победителем боя за пояс по версии WBO между Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО) и Саулем Альваресом (52-1-2,0 35 КО).

«Я всегда говорил, что хочу бои за пояса. И, конечно, хочу боя с Бетербиевым. Хотя я понимаю, что Артур сейчас самый опасный человек в боксе. Он несет огромную опасность для любого, 100-процентный нокаутер. Но он владеет поясами, и это сильно манит», — сказал Бивол в комментарии Sport-express.ru.

«Артур — рисковый вариант для любого человека, но этот риск сейчас оправданный. Если раньше Артура могли избегать, потому что он — нокаутер и очень опасный, то теперь не будут избегать. Чемпионские пояса нужны всем».

Бетербиев: Мне все равно, что я проигрывал на карточках судьей

«У меня команда и так знает, что я хочу объединительных боев. Надо подождать, посмотреть, что будет с Сергеем Ковалевым и Канело, как там карта ляжет, прикинуть все. Важно еще, какой вариант для промоутеров лучше».

«Артур тоже хочет боксировать за пояса, Сергей хочет, я хочу — все боксеры все хотят лучших боев. Но промоутеры будут решать. Может, Артур захочет взять передышку. Мы — люди амбициозные, но не все от нас зависит».

Бивол 13 октября провел успешную защиту титула WBA в поединке против доминиканца Ленина Кастильо (20-3-1, 15 КО). Россиянин победил единогласным решением судей.

Бетербиев на прошлой неделе техническим нокаутом в десятом раунде одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО), там самым объединив титулы в полутяжелом весе.

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Бокс, Новости бокса, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол.
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