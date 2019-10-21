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"Я иду за тобой": Фьюри обратился к Уайлдеру

"Я иду за тобой": Фьюри обратился к Уайлдеру
11:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру, действующему чемпиону мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Фьюри и Уайлдер провели титульный поединок в декабре 2018 года, завершившийся вничью. Предполагается, что в феврале 2020 года соперники вновь выйдут на ринг.

«Я стану лучшим во всех видах единоборств. Я же Цыганский король. Я приду в ваш спорт и стану лучшим. И в смешанные единоборства тоже.

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Я выгляжу на миллион долларов. Сечка заживает быстро. Деонтей Уайлдер, я иду за тобой, сосунок», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.

31 октября в Саудовской Аравии Фьюри дебютирует в WWE в поединке с Броном Строуманом.

На счету Фьюри 30 боёв в профессиональном боксе: 29 побед (в том числе 20 нокаутом) и одна ничья.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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