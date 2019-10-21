"Желание жены": Усик рассказал о поездке в Саудовскую Аравию

Новости спорта:Украинский боксер планирует посетить бой Джошуа - Руис.

В Саудовской Аравии состоится грандиозный вечер бокса под названием "Cтолкновение на дюнах". 7 декабря Энди Руис и Энтони Джошуа проведут бой-реванш за чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Украинский боксер Усик планирует посетить этот поединок вместе с женой.

"Это желание жены. Ну а я реально хочу второй раз посмотреть этот поединок вживую. Ну и в Саудовскую Аварию интересно съездить. На самом деле, закрытая страна, которая чуть-чуть начинает открываться для мира. Посмотреть, что там происходит, как".

Об этом Александр Усик рассказал в интервью VideoBoxing.

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе поединком в Чикаго против Уизерспуна, досрочно победив американца. Теперь Усик является официальным претендентом на титул по версии WBO. Вместе с ним претендентом на пояс IBF является болгарин Кубрат Пулев. Кого из претендентов выберут - решать победителю реванша в Саудовской Аравии.

Усик уверен, что Джошуа от него никуда не денется и рано или поздно их встреча состоится.

К слову, мексиканский чемпион Энди Руис заявил, что готов предоставить шанс украинцу, хотя в поединке с Уизерспуном он его не очень впечатлил.