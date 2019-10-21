"Мы не в цирке": Чисора оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта:Легендарный американский боксер вызвал на бой нашего соотечественника.

"Усику и его команде нужно прекратить жонглировать мячиками. Мы не в цирке.

Приходи и делай то, что должен делать. Забудь о жонглировании мячами и танцах. Никто не хочет видеть в ринге танцевальные шоу.

Это же не "Танцы со звездами". Это боксерский поединок. Я хочу поединка с Усиком. Я на 100% приму этот бой", - заявил Чисора в интервью Sky Sports.

Чисора в следующий раз выйдет на ринг 26 октября в Лондоне в бою с Дэвидом Прайсом.

Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября – в Чикаго бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе техническим нокаутом прошел Чазза Уизерспуна.