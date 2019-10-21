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"Гвоздик сдался в углу": комментатор ESPN назвал причины поражения украинца

"Гвоздик сдался в углу": комментатор ESPN назвал причины поражения украинца
17:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный комментатор ESPN Макс Келлерман высказался о поражении украинца Артуру Бетербиеву.

Макс Келлерман, комментатор канала ESPN, который показывал бой Гвоздик - Бетербиев, раскритиковал украинского боксера в отсутствии мотивации.

"Гвоздик сдался. Он сделал это в углу. По моим подсчетам Гвоздик был позади на три очка. В первых четырех раундах счет был 3:1 в пользу Гвоздика. Но дальше я не дал ему ни одного раунда. Я понимаю, что некоторые судьи могли увидеть преимущество Гвоздика, ведь его удары доходили до цели", - отметил Макс Келлерман.

Напомним, в Филадельфии (США) состоялся бой двух чемпионов Александр Гвоздик - Артур Бетербиев. Чемпионский титул по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе перешел Бетербиеву.

В 10-м раунде Гвоздик трижды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Бетербиева. Украинец впервые потерпел поражение.

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Келлерман, также, подчеркнул роль тренера Гвоздика Тедди Атласа. По мнению комментатора, Атлас пытался достучаться до Гвоздика: "Как говорил Тедди Атлас, что иногда боксеры не знают, насколько они близки к победе. Я думаю, что Тедди пытался донести до Гвоздика эту мысль. «Я знаю, ты чувствуешь, ты думаешь, что до победы еще далеко, но ты можешь быть ближе, чем думаешь. Продолжай сражаться». Но Гвоздик не был готов. Он не хотел этого".

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Бокс, Александр Гвоздик, ESPN, Макс Келлерман.
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