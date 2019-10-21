Скачать
Среда, 23.10.2019
Хачериди подписал контракт с Динамо
Хачериди подписал контракт с Динамо
Аякс -:- Челси: текстовая онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Аякс -:- Челси: текстовая онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

Арум назвал условие организации боя Бетербиева против Ковалева

Арум назвал условие организации боя Бетербиева против Ковалева
19:10 Пн, 21 Октябрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Боб Арум рассказал, при каких условиях сможет организовать поединок Артура Бетербиева против Сергея Ковалева.

Промоутер Боб Арум подчеркнул, что может организовать поединок Артура Бетербиева с Сергеем Ковалёвым в случае победы Сергея в поединке с Саулем Альваресом.

«Посмотрим, что будет в бою Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва. Если Ковалёв победит, то высока вероятность, что мы организуем ему поединок с Бетербиевым.

Если же победа останется за Альваресом, то, думаю, будет несправедливо просить его драться с настолько крупным соперником», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.

"Мы не в цирке": Чисора оценил перспективы Усика в хэвивейте

Бетербиев одержал победу над Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Решающим стал 10-й раунд. Артур трижды отправил Гвоздика в нокдаун. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
03 Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)
04 Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
05 Такое случится впервые в истории: ПСЖ в шаге от уникального рекорда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь