Экс-чемпион мира похвалил Усика

Новости спорта:Пол Малиньяджи заявил, что у Усика выйдет стать топ-боксером супертяжелого веса

Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи поделился эмоциями от первого боя Александра Усика в супертяжелом весе. Напомним, что 13 октября Усик победил Чазза Уизерспуна.

«Оцениваю дебют Усика очень-очень хорошо. Сложно выглядеть идеально против такого парня как Уизерспун. Я думаю, Чазз Уизерспун позволял ему работать, но Усик не хотел всем рисковать.

Я думаю, вы увидите более лучшего Усика. И чем больше будет имя, тем больше будет шанс для Усика выглядеть лучше.

Я думаю, Усик сможет стать топ-бойцом супертяжелого веса. Я считаю, Усик немного мал размером, но он очень умелый и будет головной болью любому, кто выйдет против него в ринг. Это забавно.

Он сказал, что Уайлдер будет его самым лёгким боем. Хотя я бы так не сказал. Я бы сказал, что его арсенал намного больше. Арсенал Уайлдера хоть и меньше, но он очень-очень опасен. И да, он знает, как это всё устроить», - сказал Малиньяджи.