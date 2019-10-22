"Будем работать по корпусу": тренер Альвареса - о плане на бой против Ковалева

Новости спорта:Тренер Сауля Альвареса похвалил Сергея Ковалева.

Тренер чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса Эдди Рейносо раскрыл план на бой против чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

«Я думаю, что Ковалев – один из лучших бойцов полутяжелого дивизиона. У него много достижений и он по праву был одним из лучших бойцов мира.

Мы знаем, что это будет тяжелый бой, но мы знаем способности Канело, и мы верим, что он победит. Вот почему мы принял этот бой. Для нас очень важно взять титул в четвертой весовой категории.

Конечно, работа по корпусу Ковалева – важная часть нашей стратегии и мы делаем большой акцент на этом. Сауль будет обрабатывать его корпус комбинациями.

То же самое относится и к работе в защите, ведь у Ковалева сильный удар. Мы будем заставлять его промахиваться, поджимать к канатам и там доносить удары по корпусу.

Ковалев – умный боец, он быстро учится и очень дисциплинирован на ринге», – рассказал Рейносо