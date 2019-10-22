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Руис рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником

Руис рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником
11:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Энди Руис хочет встретится с Деонте Уалдером после боя с Джошуа.

Американский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super Энди Руис-младший рассказал о планах после боя с Энтони Джошуа. По его словам, в случае второй победы над британцем он намерен драться с Деонтеем Уайлдером.

«Я хочу объединить все пояса в супертяжелом весе. Сейчас я близок к тому, чтобы добиться боя против Деонтея Уайлдера», — цитирует Руиса Boxingscene.com.

«Мы иногда разговариваем по телефону с Уайлдером, относимся хорошо друг к другу. Но в спорте нет места для дружбы и так далее».

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В данный момент Уайлдер владеет титулом WBC в супертяжелом весе, который он завоевал еще в 2015 году в бою с канадцем Бермейном Стиверном. С тех пор американец защищал свой пояс 10 раз. В ноябре он будет драться с Луисом Ортисом.

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Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Деонте Уалдер.
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