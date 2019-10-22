Тренер Гвоздика дал прогноз на бой Альварес - Ковалев

Новости спорта:Наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас поведал, что ждет от боя между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым.

Тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-3-1, 29 КО) и чемпиона мира в двух весовых категориях Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО).

«Ковалев одной ногой уже завершил свою карьеру. Его последний бой был тяжелым. Он согласился на поединок с Канело быстрее, чем следовало бы.

Но это бизнес. Перед ним просто положили много денег.

Ковалев показал в своем последнем бою свой характер. Он смог переломить ход боя с Ярдом и одержать победу. Теперь все это окупилось – впереди его ждет большой бой. Он может изменить его карьеру и жизнь. Он может обеспечить его после окончания карьеры», – сказал Атлас.