Скачать
Вторник, 22.10.2019
Украинец вылетел из турнира в Китае
Украинец вылетел из турнира в Китае
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Марченко с победы стартовал в Бресте
Марченко с победы стартовал в Бресте

Тренер Гвоздика дал прогноз на бой Альварес - Ковалев

Тренер Гвоздика дал прогноз на бой Альварес - Ковалев
12:56 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас поведал, что ждет от боя между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым.

Тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-3-1, 29 КО) и чемпиона мира в двух весовых категориях Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО).

«Ковалев одной ногой уже завершил свою карьеру. Его последний бой был тяжелым. Он согласился на поединок с Канело быстрее, чем следовало бы.

Но это бизнес. Перед ним просто положили много денег.

Руис хочет боя с Уайлдером

Ковалев показал в своем последнем бою свой характер. Он смог переломить ход боя с Ярдом и одержать победу. Теперь все это окупилось – впереди его ждет большой бой. Он может изменить его карьеру и жизнь. Он может обеспечить его после окончания карьеры», – сказал Атлас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Гвоздик, Сауль Альварес, Сергей Ковалев, Тедди Атлас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хавбек Шахтера прокомментировал интерес со стороны клубов АПЛ
02 "Золотой мяч-2019": France Football представил первую 5-ку номинантов
03 Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
04 Ломаченко дал прогноз на возможный бой Усик - Уайлдер
05 Арум назвал условие организации боя Бетербиева против Ковалева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь