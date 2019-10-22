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Ломаченко: Усик - Уайлдер? Александр сводит Деонтея в школу

Ломаченко: Усик - Уайлдер? Александр сводит Деонтея в школу
18:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксер Василий Ломаченко поделился своим мнением о возможном бое Александра Усика против Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко поделился мыслями о возможном противостоянии бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика и обладателя титула по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Украинец дал понять, что не считает американца серьёзной преградой для Усика на пути к титулу.

«Усик — Уайлдер? Александр сводит Деонтея в школу», — сказал украинец в интервью, размещённом на YouTube-канале EsNews.

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Александр Усик дебютировал в супертяжёлом весе 12 октября 2019 года, когда досрочно победил Чазза Уизерспуна. Ожидается, что следующий поединок в хэвивейте станет для украинца титульным. Но при этом известно, что, вероятнее всего, он будет драться за пояс по версии WBO.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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