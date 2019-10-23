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Гвоздик выпал из топ-15 всех рейтингов

Гвоздик выпал из топ-15 всех рейтингов
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Экс-чемпион мира отсутствует в топ-15 рейтингов всех чемпионских организаций.

Украинской боксер Александр Гвоздик после поражения от Артура Бетербиева ухудшил свои позиции в рейтингах чемпионских организаций.

Сейчас бронзовый призер Олимпийских игр-2012 из Харькова не значится в топ-15 рейтинга ни одной из чемпионских организаций. Об этом сообщает Boxingnews.

В ночь на 19 октября Александр Гвоздик в титульном бою против россиянина Артура Бетербиева потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере и лишился чемпионского титула по версии WBC.

Согласно правилам, только после обновления рейтингов, Гвоздик должен оказаться в топ-10 по линии WBC. Впрочем, в ближайшее время ему вряд ли удастся получить новый титульный шанс.

Как сообщалось, Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном бою за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. В десятом раунде украинский боксер несколько раз оказывался в нокдауне, и в итоге рефери остановил бой. До этого 32-летний украинец выиграл 17 боксерских поединков подряд.

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Следующим соперником бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика может стать Хильберто Рамирес, который занимает 2 место в рейтинге WBO. 28-летний мексиканский боксер в течение трех лет владел чемпионским поясом по версии WBO во втором среднем весе. Он выиграл все 40 боев в профессиональной карьере.

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