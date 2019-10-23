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"Он Хабиб в мире бокса": известный комментатор - о Бетербиеве

"Он Хабиб в мире бокса": известный комментатор - о Бетербиеве
10:54 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Владислав Поночевный похвалил Артура Бетериева.

Украинский комментатор Вячеслав Поночовный поделился мнением о бое за титулы WBC и IBF между Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО) и Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО).

«У Бетербиева в арсенале удары на любой вкус, он делает все технично и очень быстро. Он по праву может считаться лучшим в дивизионе без вопросов.

То, что он продемонстрировал – просто космос. Как многие говорят, Бетербиев – это Хабиб Нурмагомедов в боксе.

Гвоздик опустился во всех рейтингах чемпионских организаций

Даже не понимаешь, кто у него может одержать победу», – сказал Поночовный.

Бетербиев одержал победу над Гвоздиком техническим нокаутом в 10-м раунде.

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Все по теме:

Александр Гвоздик, Новости бокса, Хабиб Нурмагомедов, Артр Бетербиев.
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