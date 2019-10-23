Ломаченко рассказал при каком условии состоится его бой с Теофимо Лопесом

Новости спорта:Василий Ломаченко может провести бой с Теофимо Лопесом, если тот победит Ричарда Комми.

Обладатель чемпионских поясов по версии WBC, WBO и WBA в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) высказался о своих целях для будущих поединков.

Украинский чемпион вновь вспомнил Джервонту Дэвиса, а также заявил, что не против был бы встретиться с Девином Хэйни.

«Я считаю, что бой с Джервонтой Дэвисом мог бы стать интересным и хорошим вызовом. С Девином Хэйни тоже может выйти отличный поединок. Но давайте посмотрим, как все сложится. Надо подождать победителя боя Ричард Комми - Теофимо Лопес в декабре.

Мои достижения в профессиональном боксе даже превысили мои ожидания. Когда я переходил в профи, не думал о том, что стану лучшим боксером pound for pound в мире. Ходят разговоры о Теофимо, но пусть он сначала победит Комми», - сказал Ломаченко.