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Украинский боксер Постол сразится с чемпионом мира WBC и WBO

Украинский боксер Постол сразится с чемпионом мира WBC и WBO
14:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хосе Рамирес проведет бой против украинца Виктора Постола.

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Рамирес (25-0, 17 КО), вероятнее всего, проведёт следующий поединок 14 февраля 2020 года, сообщает Boxingnews24.

Его соперником должен стать официальный претендент на пояс по версии WBC и его бывший обладатель Виктор Постол (31-2, 12 КО). Стороны близки к соглашению. Если они не сумеют договориться, то в WBC назначат промуоутерские торги. Гонорары боксёров должны распределиться в процентном соотношении 70 на 30 в пользу Рамиреса.

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Ожидается, что победитель этого противостояния в следующем бою встретится с победителем финала Всемирной боксёрской суперсерии в этом же дивизионе. Решающий бой WBSS состоится в предстоящие выходные, в нём встретятся чемпион мира по версии IBF Джош Тэйлор и чемпион мира по версии WBA Реджис Прогрейс.

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Бокс, Новости бокса, Хосе Рамирес, Виктор Постол.
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