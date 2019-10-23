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Тренер Бетербиева: У Артура нет времени проигрывать

Тренер Бетербиева: У Артура нет времени проигрывать
16:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Россиянин Артур Бетербиев отобрал пояс WBC в полутяжах у Александра Гвоздика.

Марк Рэмси, тренер чемпиона мира по версия WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева, считает, что его подопечный иногда совершает слишком рискованные действия в ринге, которые совсем не требуются.

По мнению специалиста, происходит это из-за недооценки сил соперника.

"Артуру 34 года, у него нет времени проигрывать. Мы хотим завоевать еще один чемпионский пояс. Мы желаем взять титулы WBO и WBA.

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Иногда Бетербиев идет на риск и принимает удары соперников. Это случилось в бою с Гвоздиком, подобное происходило и в предыдущем поединке. Мне кажется, что Артур порой недооценивает своих оппонентов", - приводит слова Рэмзи BoxingNews24.

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