Адонис Стивенсон получил специальный пояс WBC

Новости спорта:Бывший соперник Александра Гвоздика получил специальный пояс WBC.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон побывал на открытии Конгресса Всемирного боксерского совета в Канкуне, где ему вручили памятный пояс организации в качестве признания его пятилетнего владения поясом организации в полутяжелом весе, а также мужества и стойкости духа, с которым он и его семья справляются с последствиями травмы мозга, полученной Стивенсоном в декабре прошлого года на ринге в поединке с Александром Гвоздиком.

Боксеру была сделана трепанация черепа, он провел больше недели в медикаментозной коме, в феврале его перевели из больницы в реабилитационный центр, где он заново учился ходить и говорить.

В начале этого месяца Стивенсон выложил в соцсетях видео своей тренировки в спортзале, а сейчас посетил публичное мероприятие в другой стране.