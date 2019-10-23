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"Шокировать мир и сбежать с деньгами": Хэйни очень хочет провести бой с Ломаченко

"Шокировать мир и сбежать с деньгами": Хэйни очень хочет провести бой с Ломаченко
17:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Билл Хэйни заявил, что он отказался сотрудничать с Бобом Арумом.

Билл Хэйни, отец временного чемпиона по версии WBC в легком весе Дэвина Хэйни, рассказал о том, как он со своим сыном выбирал своего будущего промоутера.

Как стало известно, 20-летний американский проспект получал предложения от Premier Boxing Champions (Эл Хэймон), Top Rank (Боб Арум) и Mathroom Boxing (Эдди Хирн). В конечном итоге Хэйни подписал контракт с Хирном, чтобы организовать бой с украинцем Василием Ломаченко, а Боба Арума и его Top Rank Билл Хэйни раскритиковал.

"Похоже, что Боб Арум промывает деньгами людям мозги. Мы заключили сделку с Matchroom Boxing, чтобы организовать бой с Ломаченко. К сожалению, мне пришлось поговорить об этом с Эдди Хирном, потому что именно ради этого мы заключали с ним сделку. Мы думали, что это было бы легко.

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Мы готовы выступить в роли второй скрипки при переговорах с Ломаченко. Ни о каких делах с Top Rank и речь быть не могло. Мы хотим участвовать в совместных переговорах, шокировать мир и сбежать с деньгами. Нам не нужен Арум", - приводит слова Хэйни-старшего Boxing Scene.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Девин Хэйни.
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