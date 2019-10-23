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Владимир Кличко уже в 2020 году может войти в Боксерский зал славы

Владимир Кличко уже в 2020 году может войти в Боксерский зал славы
19:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Олимпийский чемпион-1996 Владимир Кличко уже в следующем году может стать членом Боксерского зала славы.

Самый титулованный украинский боксер-супертяж Владимир Кличко в следующем году может войти в Боксерский зал славы. Это стало возможным после того, как в организации снизили ограничение с 5 лет "инактива" до 3. 

Отметим, кроме Владимира Кличко в 2017 году боксерские карьеры завершили такие именитые спортсмены как Флойд Мейвезер, Андре Уорд и Мигель Котто. Именно они составят конкуренцию украинскому чемпиону за "путевку" в Боксерский зал славы в 2020 году.

Напомним, Владимир Кличко провел свой последний бой на профи-ринге в 2017 году против британца Энтони Джошуа. Тот поединок завершился досадным поражением украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

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Ранее старший брат Владимира Виталий Кличко стал членом Боксерского зала славы.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Боксерский зал славы.
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