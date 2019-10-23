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Ломаченко возглавил рейтинг The Ring, Усик - в топ-5

Ломаченко возглавил рейтинг The Ring, Усик - в топ-5
22:48 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Опубликован обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.

В первую десятку вошли двое украинцев. Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает удерживать первую строчку.

Украинец Александр Усик, успешно дебютировавший в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном, находится на пятой позиции.

В десятку вошел россиянин Артур Бетербиев, победивший украинца Александра Гвоздика в объединительном поединке за два чемпионских пояса.

Рейтинг боксеров P4P по версии The Ring

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1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наоя Иноуэ (Япония)

5. Александр Усик (Украина)

6. Эррол Спенс (США)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Хуан Эстрада (Мексика)

9. Артур Бетербиев (Россия)

10. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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