Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко

Новости спорта:Мэнни Пакьяо назвал желаемых соперников.

Тренер чемпиона мира WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фредди Роуч назвал желаемых соперников для своего подопечного:

"Независимо от того, кого они выберут, Мэнни будет готов. Надеюсь, что это будет Эррол Спенс или кто-то реально достойный.

Пакьяо должен вернуться в феврале, об этом идут разговоры, но я не знаю, насколько они достоверны. Дэнни Гарсиа также будет хорошим вариантом".

Недавно Эррол Спенс (26-0, 21 КО), который владеет титулами WBC, IBF, попал в жуткое ДТП и сейчас разговоры о его следующем бое немного неуместны.