Промоутерские торги по организации боя между Постолом и Рамиресом отложены

Украинский претендент на титул WBC Виктор Постол (31-2, 12 КО) и чемпион WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) близки к завершению сделки по организации боя на 2020 год.
Сторонам необходимо уладить все необходимые детали сделки до начала торгов, сообщает ESPN.
В случае, если компромисс не будет найден, 28 октября будут проведены промоутерские торги. При этом распределение призового фонда останется за Рамиресом — 70 на 30.
Если Top Rank победит на торгах, то бой возглавит кард 1 февраля 2020 года. Что касается официального транслятора боя, то им выступит ESPN.
Рамирес в последнем бое одержал досрочную победу над Морисом Хукером (26-1-3, 17 КО) и объединил титулы по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе.
Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матиссе, но в следующем бое в июле уступил его американцу Терренсу Кроуфорду.
В последнем поединке в конце апреля Виктор единогласным решением судей победил Мохамеда Мимуна. После победы над французом Постол стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.