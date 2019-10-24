Промоутерские торги по организации боя между Постолом и Рамиресом отложены

Новости спорта:Виктор Постол и Хосе Карлос Рамирес близки к завершению сделки по организации боя на 2020 год.

Украинский претендент на титул WBC Виктор Постол (31-2, 12 КО) и чемпион WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) близки к завершению сделки по организации боя на 2020 год.

Сторонам необходимо уладить все необходимые детали сделки до начала торгов, сообщает ESPN.

В случае, если компромисс не будет найден, 28 октября будут проведены промоутерские торги. При этом распределение призового фонда останется за Рамиресом — 70 на 30.

Если Top Rank победит на торгах, то бой возглавит кард 1 февраля 2020 года. Что касается официального транслятора боя, то им выступит ESPN.

Рамирес в последнем бое одержал досрочную победу над Морисом Хукером (26-1-3, 17 КО) и объединил титулы по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе.

Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матиссе, но в следующем бое в июле уступил его американцу Терренсу Кроуфорду.

В последнем поединке в конце апреля Виктор единогласным решением судей победил Мохамеда Мимуна. После победы над французом Постол стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.