Ломаченко получил уникальный пояс WBC: как это поможет украинцу

Новости спорта:Временный обладатель пояса WBC Девин Хэйни отныне стал полноценным чемпионом.

Украинский боксер и чемпион по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко получил уникальную награду. Отныне LOMA является "франчайзинговым" чемпионом WBC. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации данного источника, на ежегодной конференции WBC, которая состоялась вчера, 23 октября, в Мексике была рассмотрена и одобрена просьба промоутерской компании Top Rank по предоставлению Ломаченко специального статуса чемпиона.

Все дело в том, что промоутер украинца Боб Арум изъявил желание организовать своему клиенту бой против победителя пары Ричард Комми - Теофимо Лопес за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок планируется в начале 2020 года.

Поскольку по линии WBC есть обязательный претендент Девин Хэйни, отныне 20-летний американец является не временным обладателем пояса в легком весе, а полноценным чемпионом WBC.