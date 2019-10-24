WBC назначил чемпионские и отборочные бои

Новости спорта:Всемирный боксерский совет опубликовал свои решения касательно ближайших чемпионских боев под эгидой организации.

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал свои решения относительно ближайших защит поясов этой организации (обязательных и добровольных), боев за вакантный титул и отборочных поединков в каждой весовой категории. Стоит отметить, что боксеры, упомянутые в данных решениях, могут избрать другой путь продолжения своей карьеры, и не все из назначенных WBC боев действительно состоятся в ближайшее время.

Супертяжелый вес. Чемпион Деонтей Уайлдер проведет добровольную защиту титула 23 ноября против Луиса Ортиса. Его второй бой с Тайсоном Фьюри уже одобрен WBC с условием, что Уайлдер сохранит свой титул в бою с Ортисом. Статус Диллиана Уайта как обязательного претендента зависит от антидопингового расследования UKAD, и если он не получит дисквалификации, то станет обязательным претендентом.

Первый тяжелый вес. Назначен бой за вакантный титул между Илунгой Макабу и Кшиштофом Гловацким.

Полутяжелый вес. Чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев проведет бой против обязательного претендента на титул IBF Мэна Фаньлуна (№15 WBC), и промоутеры уже обратились с просьбой признать этот бой защитой титула WBC. Бой между Жаном Паскалем и Баду Джеком, который может состояться в декабре, станет отборочным поединком, в котором определится обязательный претендент.

Второй средний вес. Чемпион Дэвид Бенавидес должен встретиться с обязательным претендентом Авни Йилдиримом в начале 2020 года.

Средний вес. Чемпион Джермалл Чарло проведет добровольную защиту 7 декабря против Денниса Хогана. Через две недели после проведения этого боя WBC рассмотрит вопрос об обязательной защите титула.

Первый средний вес. Чемпион Тони Харрисон и бывший обладатель титула Джермелл Чарло должны встретиться в матче-реванше. Назначен отборочный поединок между Серхио Гарсией и Эриксоном Любином, которому надо сначала победить в бою с Натаниэлем Галлимором 26 октября.

Полусредний вес. Чемпион WBC и IBF Эррол Спенс, попавший недавно в автомобильную аварию, должен будет встретиться с обязательным претендентом Дэнни Гарсией после того, как ему разрешат вернуться на ринг.

Первый полусредний вес. Чемпион WBC и WBO Хосе Рамирес должен встретиться с обязательным претендентом Виктором Постолом в начале 2020 года. По просьбе промоутеров торги на право организации этого боя были перенесены со среды на понедельник следующей недели.

Легкий вес. Василий Ломаченко сменил пояс чемпиона WBC на пояс франшизного чемпиона организации. Девин Хейни из временного стал просто чемпионом WBC и 9 ноября проведет первую добровольную защиту. Назначенный на 2 ноября бой Хавьера Фортуны и Хесуса Куэллара будет отборочным.

Первый легкий вес. Чемпион Мигель Берчельт проведет добровольную защиту 2 ноября против Джейсона Сосы. Поединок Оскара Вальдеса против Андреса Гутиерреса 30 ноября станет отборочным. Победитель боя Берчельт-Соса должен будет встретиться с обязательным претендентом в следующем бою.

Полулегкий вес. Чемпион Гэри Расселл должен встретиться с обязательным претендентом Тогсцогтом Намбаяром.

Первый полулегкий вес. Чемпион Рэй Варгас победил обязательного претендента Томоки Камеду в июле и может провести добровольную защиту.

Легчайший вес. Чемпион Нордин Убали завоевал вакантный титул и по правилам должен провести две обязательные защиты. Ему позволили провести добровольную защиту в июле и сейчас он должен встретиться с двумя обязательными претендентами. Первая обязательная защита состоится 7 ноября против Такумы Иноуэ. Второй обязательный претендент определится в бою 23 ноября между Луисом Нери и Эммануэлем Родригесом.

Первый легчайшей вес. Чемпион Хуан Франсиско Эстрада планирует объединительный поединок против чемпиона WBA Халида Яфаи. Экс-чемпион Срисакет Сор Рунгвисай назначен обязательным претендентом.

Наилегчайший вес. После отказа от титула Чарли Эдвардса назначен бой за вакантный титул между Хулио Мартинесом и Кристофером Росалесом. Назначен также отборочный поединок между Дзюнто Накатани и Маквильямсом Арройо.

Первый наилегчайший вес. Чемпион Кен Широ встретится с чемпионом IBF Феликсом Альварадо 23 декабря.

Минимальный вес. Чемпион Ваненг Менайотин проведет 25 октября обязательную защиту против Симпиве Конко.