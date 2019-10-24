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Тренер Канело рассказал о плане на бой против Ковалева

Тренер Канело рассказал о плане на бой против Ковалева
12:35 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Рейносо прокомментировал ближайший супербой Сауль Альварес - Сергей Ковалев.

Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира в среднем весе Сауля "Канело" Альвареса, рассказал в интервью Fino Boxing о подготовке к поединку 2 ноября против чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и том, какое значение победа в нем будет иметь для 29-летнего мексиканца.

"Я думаю, Ковалев был одним из лучших в своем весе, — сказал Рейносо. — У него много достижений, и он признавался одним из лучших боксеров независимо от весовой категории. Поэтому мы понимаем, что это тяжелый бой, но мы также знаем способности своего парня, и мы верим, что можем победить. Поэтому мы выбрали этот бой".

"Очень важно завоевать пояс в новом весе и стать четырехкратным чемпионом мира в четырех весовых категориях. Завоевать чемпионский титул и одновременно владеть титулами в трех весовых категориях, — добавил Рейносо, указывая на то, что Канело сейчас владеет титулом WBA в среднем весе и титулом WBA Regular во втором среднем. — Это то, чего добился Генри Армстронг в 1938 году, и с тех пор никому не удавалось это повторить. Я думаю, что это будет важное достижение не только для мирового, но и для мексиканского бокса".

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"Да, конечно, работа по корпусу всегда важна в бою, — сказал тренер Канело о стратегии на бой против Ковалева. — Так же как и защита и контратака. Мы анализируем все аспекты на предмет полезности в этом конкретном бою, чтобы работать над ними на тренировках. Это [удары в корпус] очень важно, но нам также нужно заставить его отступать, работать на контратаках и заставлять его промахиваться".

"Поэтому нам нужно работать над защитой, контратаками и комбинациями в корпус, — подвел итог Рейносо. — У Ковалева очень хороший сильный джеб. А также очень сильный удар справа. В первую очередь, он смелый боец, который никогда не уклоняется от боя. Он также хорошо двигается и полагается на свою ударную мощь. Это будет интересный бой между двумя боксерами, которые любят боксировать агрессивно, и зрители выиграют от этого"

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Эдди Рейносо.
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