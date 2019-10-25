Ломаченко - о статусе чемпиона WBC: Это особенное событие для меня

Новости спорта:Украинец получил особое признание от WBC.

Лидер рейтинга P4P Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал решение WBC присвоить ему статус «франчайзингового» чемпиона:

«Это особенное событие для меня. Как я уже говорил: когда я был ребенком, я мечтал о мировом чемпионстве и о поясе, «зеленом» поясе. Теперь у меня их два (улыбается).

Я всегда говорил о боксе как о спорте, о желании драться с лучшими парнями. Но мы с вами знаем о промоутерах и каналах, это непросто.

Но теперь, я верю, мы сможем организовать много боев, интересных боев. Я думаю, что мы делаем все правильно и двигаемся в нужном направлении».

Украинец стал лишь вторым боксером после Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО), кто получил статус «франчайзингового» чемпиона.