Завьялов дал ценный совет Усику (Видео)

Президент Национальной Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов, в комментарии Luckypunchnet, поделился мнением о перспективах Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе: