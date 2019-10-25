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Бетербиев хотел провести бой с Усиком

Бетербиев хотел провести бой с Усиком
13:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Артур Бетербиев заявил, что хотел провести бой с Александром Усиком.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев заявил, что хотел провести бой с Александром Усиком, когда тот был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

«Если вы поверите мне на слово, когда Усик еще был абсолютным чемпионом и побил Тони Беллью, я предложил Эдди, вместе с которым я провел один бой до подписания контракта Top Rank, организовать с ним бой. Даже написал ему: «Если ты гарантируешь мне бой с Усиком в его весе, я к нему поднимусь, за звание абсолютного чемпиона, я подписываю контракт с тобой». Но Эдди не дал мне таких гарантий. И тогда я подписал соглашение с Top Rank», — рассказал россиянин в интервью изданию Спорт-Экспресс.

«Я делал предложение, но об этом никто не говорит. Я реально хотел, мне было это интересно. Плюс, я считаю, что у нас есть о чем поговорить в ринге. Он — абсолютный чемпион мира в своем весе, я чемпион с одним поясом в своем. Но тогда у меня был стимул в том, что Усик — абсолютный чемпион, и меня интересовали его пояса. Ну и попробовать с ним в профессиональном боксе. Но на первом плане — титулы».

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Напомним, в октябре Бетербиев техническим нокаутом победил украинца Александра Гвоздика и объединил чемпионские пояса WBC и IBF.

Усик, в свою очередь, отказался от чемпионских поясов в первом тяжелом весе и поднялся в супертяжелую весовую категорию, где уже дебютировал с победы над Чаззом Уизерспуном.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Артур Бетербиев.
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