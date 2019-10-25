Уайлдер назвал неожиданную причину ухода Фьюри в WWE

Новости спорта:Уайлдер считает, что британец так убегает от реванша.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) считает, что переход Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) является для него оправданием, чтобы избежать реванша против него. Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит The Sun.

«Я не удивлен, что Фьюри пошел в WWE. Мы давно говорили о том, что он это сделает. Тайсон ищет оправдания по поводу реванша. Он пришел в WWE, чтобы получить «повреждение». И смотрите, сразу же появилась информация о том, что он травмировал лодыжку. Он будет драться с большими парнями, но я не хочу никаких оправданий.

Я слышал кое-что о WWE. Не верю, что Фьюри заплатят 15 млн долларов. Не понимаю, как они могут заплатить Тайсону такую сумму за выступление в качестве гостя. Если не ошибаюсь, то рекордный гонорар в размере 12 млн долларов там получил Брок Леснар.

Зачем столько платить парню, который даже не может собрать арену в Лас-Вегасе? На первый бой Фьюри продали 1500 билетов, на второй - 3500. Кто заплатит ему 15 млн долларов? Это ложь, как и информация о сделке с ESPN».