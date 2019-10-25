Тайсон: Если бы я тренировал Джошуа, то он был бы намного лучше

Новости спорта:Майк Тайсон считает, что под его руководством Энтони Джошуа был бы намного успешнее.

Экс-чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон сказал, что мог бы принести пользу Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), если бы был его тренером.

«Если бы я был тренером Джошуа, то он был бы самым опасным супертяжеловесом. У него есть все необходимое, просто он об этом не знает. А нужно это понимать.

Есть талантливые боксеры, которые не осознают, насколько они хороши. А есть боксеры, у которых нет ничего особенного, но они об этом не знают. И вторые выступают лучше», – сказал Тайсон.

Реванш Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.