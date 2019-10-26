Хирн предложил организовать бой Усика c победителем схватки Чисора - Прайс

Новости спорта:Промоутер Эдди Хирн подогревает интерес к возможному противостоянию.

Сегодня, 26 октября, в Лондоне на "О2 Арене" пройдет встреча британских супертяжей Дерека Чисоры (31-9, 22 КО) и Дэвида Прайса (25-6, 20 КО).

Накануне поединка британский промоутер Эдди Хирн заявил, что победитель этого боя может стать соперником Александра Усика, но на этом Хирн не успокоился и в другом интервью уже обозначил города, где этот бой может состояться.

"Усик хочет уже в следующем поединке драться за титул. Но если он передумает, то его бой с победителем схватки между Чисорой и Прайсом станет просто огромным событием в Британии.

Я с удовольствием возьмусь за организацию такого боя. В зависимости от победителя боя Чисора – Прайс схватку с Усиком можно сделать или же в Лондоне, или в Ливерпуле", - заявил Хирн.