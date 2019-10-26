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Сауль Альварес задумался о бое с "обидчиком" Гвоздика

Сауль Альварес задумался о бое с "обидчиком" Гвоздика
09:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сауль Альварес в следующем году может сразиться с Артуром Бетербиевым.

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес в 2020 году может провести поединок с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым.

"Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо назвал мне несколько потенциальных соперников Сауля на май 2020 года. Он назвал Геннадия Головкина, но также включил в список Джермелла Чарло и Билли Джо Сондерса. Кроме того, добавил, что они не возражают против боя с Артуром Бетербиевым", — написал на своей странице в "Твиттере" обозреватель Лэнс Пуджмайер.

Напомним, 2 ноября 2019 года Сауль Альварес дебютирует в полутяжёлом весе. Мексиканец встретится с чемпионом мира по версии WBO в этом дивизионе Сергеем Ковалёвым.

Бетербиев хотел провести бой с Усиком

Напомним, Бетербиев 19 октября нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям.

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