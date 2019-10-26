Украинец защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Новости спорта:Украинец Максим Продан защитил свой титул во время вечера бокса в Милане.

Вчера, 25 октября, состоялся вечер бокса в Милане, Италия. Главным событием был бой между интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF украинцем Максимом Проданом и англичанином Тони Диксоном.

26-летний украинец весь 10-раундовый бой был весьма активен, однако и 27-летний британец успешно контратаковал, а иногда даже и уверенно брал раунд за собой.

Как итог, Максим одержал победу разделенным решение судьей. Последний раз он выходил в ринг ещё в марте, тогда тоже в Милане он побил бельгийца Стиве Джемея.

Стоит отметить, что для продана это 18 победа на профессиональном ринге.