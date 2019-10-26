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Суббота, 26.10.2019
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Жесткий нокдаун после гонга в чемпионском бою (Видео)

Жесткий нокдаун после гонга в чемпионском бою (Видео)
10:55 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Ваненг Менайотин добыл свою 54-ю победу подряд на профи-ринге.

Чемпион WBC в минимальном весе Ваненг Менайотин 25 октября в Таиланде победил обязательного претендента Симпиве Конко и довел свой послужной список на профессиональном до 54-х побед при отсутствии поражений. Чемпион отправил соперника в нокдаун в седьмом раунде и победил со счетом 118-109, 117-110 и 116-111.

Напомним, сегодня, 26 октября в Лондоне состоится большой вечер профессионального бокса, в котором разыграют трофей Мохаммеда Али в первом полусреднем весе.

Видео нокдауна после гонга:

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Кроме того, завтра утром (время киевское) серебряный призер Олимпиады-2016 Шакур Стивенсон сразится с Джоэтом Гонсалесом за вакантный пояс WBO в  полулегком весе.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Ваненг Менайотин.
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