Жесткий нокдаун после гонга в чемпионском бою (Видео)

Новости спорта:Ваненг Менайотин добыл свою 54-ю победу подряд на профи-ринге.

Чемпион WBC в минимальном весе Ваненг Менайотин 25 октября в Таиланде победил обязательного претендента Симпиве Конко и довел свой послужной список на профессиональном до 54-х побед при отсутствии поражений. Чемпион отправил соперника в нокдаун в седьмом раунде и победил со счетом 118-109, 117-110 и 116-111.

Напомним, сегодня, 26 октября в Лондоне состоится большой вечер профессионального бокса, в котором разыграют трофей Мохаммеда Али в первом полусреднем весе.

Видео нокдауна после гонга:

El campeón tailandés CMB de peso mínimo Wanheng Menayothin (54-0, 18 KOs) continúa con su récord invicto tras derrotar al sudafricano Simpiwe Konkco por decisión unánime 118-109, 116-110 y 117-109 #Boxeo pic.twitter.com/cJAzVKpMpq — NocautNet (@nocautnet) October 25, 2019

Кроме того, завтра утром (время киевское) серебряный призер Олимпиады-2016 Шакур Стивенсон сразится с Джоэтом Гонсалесом за вакантный пояс WBO в полулегком весе.