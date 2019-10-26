Баффер назвал победителя боя Майк Тайсон - Тайсон Фьюри

Новости спорта:Знаменитый ринг-анонсер помечтал о возможном поединке между двумя Тайсонами.

Майкл Баффер решил поделиться своим мнением насчет того, что было бы в бою между Тайсоном Фьюри и Майком Тайсоном.

Американец также заметил, что обычно высокорослым боксерам тяжело биться против низкорослых.

"Это был бы занимательный поединок. Если бы в ринге появился 22-летний Майк Тайсон, то я бы, наверное, поставил на то, что он победит кого угодно. У них с "цыганским королем" была бы чересчур большая разница в габаритах. Тем не менее, Майк всегда выбрасывал множество ударов.

С любым соперником он мог сделать 50-60 ударов за раунд. И далеко не каждый были джебами, "Железный Майк" много выбрасывал силовых ударов.

Высокорослым бойцам все тяжело биться с низкими. Многие не могут понять, как делать удары сверху вниз, ведь в разы легче бить вверх. Энди Руис это отлично показал в бою с Энтони Джошуа. Я думаю, Тайсон мог бы победить Фьюри нокаутом", - приводит слова Баффера Daily Star.