"Здоровье не купишь": Известный боксер завершил карьеру

Новости спорта:Райан Бернетт решил повесить перчатки на гвоздь.

27-летний экс-чемпион WBA и IBF в легчайшем весе Райан Бернетт объявил о завершении карьеры из-за преследующих его травм.

"Хотя мой уход из бокса связан с травмами, я завершаю карьеру с чувством глубокого удовлетворения, потому что достиг своей детской мечты, став чемпионом мира, и сохранил здоровье, которое нельзя купить ни за какие деньги", — говорится в заявлении Бернетта.

Напомним, что Бернетт был участником турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе и выбыл из него в первом круге: в поединке против Нонито Донэра он получил травму спины, из-за которой не смог продолжить бой и покинул ринг на носилках.

Напомним, сегодня, 26 октября в Лондоне состоится большой вечер профессионального бокса, в котором разыграют трофей Мохаммеда Али в первом полусреднем весе.