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Известный комментатор: Деревянченко здорово выглядел в бою против Головкина

Известный комментатор: Деревянченко здорово выглядел в бою против Головкина
15:07 Сегодня Телеграф xsport Фото: Twitter

Новости спорта:Владимир Гендлин восхитился украинцем Сергеем Деревянченко.

Легендарный боксерский комментатор, голос которого вы в конце 1990-х, начале 2000-х часто могли слышать на боях с участием братьев Кличко, Владимир Гендлин поделился мнением о поединке Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) против Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО):

«В бою Головкин – Деревянченко был повод, чтобы мнения разошлись. Удивил Деревянченко, я не ожидал, что он будет так здорово выглядеть в этом бою. У меня такое ощущение, что Головкин встал.

Что-то проглядывалось, в основном на мастерстве, на физическом опыте все это делается и, в то же время, той искры куража, которая была у него прежде, не просматривалось. А Деревянченко выглядел здорово. Он все тот же Головкин, однако выглядел без блеска, все было не так отшлифовано, как раньше.

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В бою с Головкиным Деревянченко был упорным, техничным, у него была хорошая скорость, в общем – то, что сейчас нужно боксу».

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Владимир Гендлин.
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