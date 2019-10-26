Известный комментатор: Деревянченко здорово выглядел в бою против Головкина

Новости спорта:Владимир Гендлин восхитился украинцем Сергеем Деревянченко.

Легендарный боксерский комментатор, голос которого вы в конце 1990-х, начале 2000-х часто могли слышать на боях с участием братьев Кличко, Владимир Гендлин поделился мнением о поединке Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) против Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО):

«В бою Головкин – Деревянченко был повод, чтобы мнения разошлись. Удивил Деревянченко, я не ожидал, что он будет так здорово выглядеть в этом бою. У меня такое ощущение, что Головкин встал.

Что-то проглядывалось, в основном на мастерстве, на физическом опыте все это делается и, в то же время, той искры куража, которая была у него прежде, не просматривалось. А Деревянченко выглядел здорово. Он все тот же Головкин, однако выглядел без блеска, все было не так отшлифовано, как раньше.

В бою с Головкиным Деревянченко был упорным, техничным, у него была хорошая скорость, в общем – то, что сейчас нужно боксу».