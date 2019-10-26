Бурсак: Сделаю все возможное, чтобы победить Лемье

Новости спорта:Боксер отмечает, что противник будет очень непростым.

Украинский боец Макс Бурсак, который выступает во второй средней весовой категории, рассказал о подготовке к грядущему поединку с канадским боксером Давидом Лемье.

"Я настойчиво готовлюсь к бою. Сейчас на стадии ОФП, потом будем спарринговать. Я понимаю, что поединок будет очень непростой, так как соперник серьезный и опытный, третий номер рейтинга WBC. Мы настроены на тяжелое противостояние, однако уверены в себе и едем за победой.

Я в хорошем психологическом состоянии, сейчас хочу достичь отличной физической формы. Сделаю все возможное, чтобы победить Лемье, несмотря на то, что мы будем боксировать в его родных стенах. Победа на территории соперника вдвое приятнее", - рассказал боксер.

Отметим, что сам поединок состоится 7 декабря в Канаде.