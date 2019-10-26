Ковалев сгонит больше веса, чем Альварес

Новости спорта:Сергей Ковалев сгоняет вес к поединку против Сауля Альвареса.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев уверен, что в поединке против Сауля Альвареса ему придется тяжелее, чем мексиканцу.

Несмотря на то, что это дебютный бой Альвареса в полутяжелом дивизионе, Ковалев понимает, что вместе с весом, который он сгоняет, потеряется и энергия.

"Я думаю, что в бою Альварес будет в том же весе, 175 фунтов, не меньше. Потому что он всегда "гоняет" в 160 фунтов. Но я сбрасываю вес с 200 фунтов (91 кг - прим.ред). А когда сбрасываешь вес, то параллельно теряешь свою энергию и силы.

Поэтому этот поединок будет сложнее для меня, чем для него. Но мы в одной ситуации: он рискует, поднимаясь в мою категорию, а я рискую, сбрасывая вес и уменьшая свою энергию. Но у меня нет сомнений, что в бою я буду в хорошей форме, ведь мы с Бадди МакГиртом проделываем правильную работу", - цитирует Ковалева vRINGe VISION.

Напомним, что бой Ковалев - Альварес состоится 2 ноября в США.