Чисора избил Прайса и вышел на бой с Усиком

Новости спорта:Британец Дерек Чисора добыл эффектную победу в чемпионском бою.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора в бою за титул Интерконтинентального чемпиона WBO победил соотечественника Дэвида Прайса.

Чисора начал бой первым номером и постепенно сокращал дистанцию. В конце третьего раунда боксеры обменялись жесткими ударами - сначала пострадал Прайс, а перед самим гонгом уже Чисора пропустил сильный удар по челюсти.

Но это лишь разозлило Дерека - он сумел нарастить свой перевес и после одного из ударов в четвертом раунде отправил Прайса на канвас ринга. Дэвид хотел продолжить бой, однако его угол выбросил полотенце.

Напомним, что следующим соперником может стать украинец Александр Усик. Об этом недавно заявил известный британский промоутер Эдди Хирн.