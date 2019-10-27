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Чисора избил Прайса и вышел на бой с Усиком

Чисора избил Прайса и вышел на бой с Усиком
07:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Британец Дерек Чисора добыл эффектную победу в чемпионском бою.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора в бою за титул Интерконтинентального чемпиона WBO победил соотечественника Дэвида Прайса.

Чисора начал бой первым номером и постепенно сокращал дистанцию. В конце третьего раунда боксеры обменялись жесткими ударами - сначала пострадал Прайс, а перед самим гонгом уже Чисора пропустил сильный удар по челюсти.

Но это лишь разозлило Дерека - он сумел нарастить свой перевес и после одного из ударов в четвертом раунде отправил Прайса на канвас ринга. Дэвид хотел продолжить бой, однако его угол выбросил полотенце.

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Напомним, что следующим соперником может стать украинец Александр Усик. Об этом недавно заявил известный британский промоутер Эдди Хирн.

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Дерек Чисора, Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса.
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