Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)

В Лондоне завершился грандиозный вечер бокса, главным событием которого стал финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе между американцем Реджисом Прогрейсом и шотландцем Джошем Тейлором. На кону поединка были титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBC Diamond.

В первых раундах Тейлор неплохо противостоял фавориту. К середине боя американец немного выровнял ситуацию, однако Тейлор все равно оказался сильнее в силовой схватке. В концовке поединка у Джоша начал заплывать правый глаз, но это никак не повлияло на его действия в ринге.

По итогам 12 раундов двое отдали победу Тейлору со счетом 117:111, 115:113, а один поставил равные очки 114:114.

THE FIGHTING PRIDE OF SCOTLAND @JoshTaylorBoxer beats @RPrograis by majority decision pic.twitter.com/GqvgPEppfb

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 26, 2019