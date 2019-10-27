Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место
Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место
Чисора избил Прайса и вышел на бой с Усиком
Чисора избил Прайса и вышел на бой с Усиком
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье
БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)
БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)

Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)

Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)
07:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Шотландец Джош Тейлор завоевал сразу три чемпионских пояса.

В Лондоне завершился грандиозный вечер бокса, главным событием которого стал финал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе между американцем Реджисом Прогрейсом и шотландцем Джошем Тейлором. На кону поединка были титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBC Diamond.

В первых раундах Тейлор неплохо противостоял фавориту. К середине боя американец немного выровнял ситуацию, однако Тейлор все равно оказался сильнее в силовой схватке. В концовке поединка у Джоша начал заплывать правый глаз, но это никак не повлияло на его действия в ринге.

По итогам 12 раундов двое отдали победу Тейлору со счетом 117:111, 115:113, а один поставил равные очки 114:114.

Джервонта Дэвис узнал имя соперника: следующий бой с Ломаченко

Шотландец одержал свою 16-ю победу и продолжает оставаться непобежденным. Для Прогрейса это первое поражение в карьере.

Напомним, в прошлом году победителем WBSS был украинец Александр Усик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Всемирная боксерская суперсерия, Джош Тейлор, Альманах-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джервонта Дэвис узнал имя соперника: следующий бой с Ломаченко
02 Отпраздновать "гол" и получить в свои ворота (Видео)
03 Поцелуи и фотосессии: где был Роналду, когда Ювентус терял очки с Лечче
04 Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
05 Интер не смог обыграть Парму и воспользоваться осечкой Ювентуса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь