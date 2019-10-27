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Стивенсон победил Гонсалеса в бою за вакантный пояс WBO

Стивенсон победил Гонсалеса в бою за вакантный пояс WBO
08:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Шакур Стивенсон завоевал титул WBO в полулегком весе.

В Рино (штат Невада, США) завершился бой за вакантный титул WBO в полулёгком весе, где американец Шакур Стивенсон сразился с соотечественником Джоэтом Гонсалесом.

Отметим, к этому бою оба спортсмена подходили с внушительной победной серией. Так, на счету Стивенсона было 12 побед и ни одного поражения. Гонсалес в свою очередь одержал 23 победы в 23 боях.

Поединок продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу Стивенсону с подавляющим преимуществом (119:109), отдав Гонсалесу лишь один раунд.

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Таким образом, Стивенсон одержал свою 13-ю победу — 7 боёв боксёр завершил досрочно. Гонсалес в свою очередь потерпел первое поражение за 23 боя.

Отметим, ранее чемпионский пояс WBO принадлежал Оскару Вальдесу.

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Бокс, Новости бокса, Шакур Стивенсон, Джоэт Гонсалес.
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