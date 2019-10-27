Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)
Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)
Чисора - Прайс: лучшие моменты вечера бокса в Лондоне (Видео)
Чисора - Прайс: лучшие моменты вечера бокса в Лондоне (Видео)
Месси откажется от мечты ради семьи
Месси откажется от мечты ради семьи
Голевая передача Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Шеффилд (Видео)
Голевая передача Ярмоленко в матче АПЛ (Видео)

"Хоть я и старый, я вышел и уничтожил": Чисора о бое с Прайсом

"Хоть я и старый, я вышел и уничтожил": Чисора о бое с Прайсом
10:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Дерек Чисора добыл досрочную победу Дэвидом Прайсом.

В поединке за титул Интерконтинентального чемпиона WBO Дерек Чисора досрочно победил своего соотечественника Дэвида Прайса.

"Я провел юбилейный, 40-й бой в своей карьере. Хоть я и старый, я вышел и уничтожил соперника. Прайс неплохо держался и пытался мне противостоять. Он даже раз меня задел.

Хочу следующий бой провести с Джозефом Паркером. Я готов к данному поединку. Если его не укусит еще один паук, мы выйдем на один ринг", - сказал Чисора.

Чисора - Прайс: лучшие моменты вечера бокса в Лондоне (Видео)

Стоит отметить, что помимо Паркера, Чисора может встретиться с украинцем Александром Усиком на ринге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чисора - Прайс. Видео боя
02 Отпраздновать "гол" и получить в свои ворота (Видео)
03 Джервонта Дэвис узнал имя соперника: следующий бой с Ломаченко
04 Чисора избил Прайса и вышел на бой с Усиком
05 Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь