"Хоть я и старый, я вышел и уничтожил": Чисора о бое с Прайсом

Новости спорта:Дерек Чисора добыл досрочную победу Дэвидом Прайсом.

В поединке за титул Интерконтинентального чемпиона WBO Дерек Чисора досрочно победил своего соотечественника Дэвида Прайса.

"Я провел юбилейный, 40-й бой в своей карьере. Хоть я и старый, я вышел и уничтожил соперника. Прайс неплохо держался и пытался мне противостоять. Он даже раз меня задел.

Хочу следующий бой провести с Джозефом Паркером. Я готов к данному поединку. Если его не укусит еще один паук, мы выйдем на один ринг", - сказал Чисора.

Стоит отметить, что помимо Паркера, Чисора может встретиться с украинцем Александром Усиком на ринге.