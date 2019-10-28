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Хирн: Усик может стать соперником Чисоры

Хирн: Усик может стать соперником Чисоры
12:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Хирн может устроить бой Чисора - Усик.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что следующим соперником украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом дивизионе может стать Дерек Чисора (32-9, 23 KO). Следующий бой британца запланирован на февраль 2020 года.

«Думаю, поединок Чисоры против Усика или Паркера состоится в феврале следующего года. Чисора – это серьезная проблема. Он очень умный боксер, который показывает отличный прессинг, хорошо работает по корпусу. На поединки с его участием интересно смотреть», — заявил Хирн в интервью Youtube-каналу iFL TV.

«Усик сказал мне, что хочет в следующем поединке драться за титул чемпиона мира. Но если Усик скажет мне, что хочет организовать бой с Чисорой в феврале, то я помогу ему с этим».

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Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив в результате технического нокаута в седьмом раунде Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

Чисора в последнем бою также техническим нокаутом в четвертом раунде победил Дэвида Прайса (25-7, 20 КО).

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Дерек Чисора, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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