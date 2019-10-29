Кроуфорд дал прогноз на бой Ковалев - Альварес

Новости спорта:Теренс считает, что поединок россиянина с Саулем не будет долгим.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от боя обладателя титула WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева с мексиканским боксером Саулем Альваресом.

"Многие говорят, что поединок должен быть равным, но я не согласен с этим. Думаю, что Альварес победит остановкой где-то в шестом раунде. Его защиту недооценивают. Его не бьют так сильно, как кажется некоторым людям.

Нужно также отметить умение Сауля пробивать по корпусу. Мне кажется, что он сделает свою работу. Посмотрим, как сложится бой", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Напомним, бой между Ковалевым и Альваресом состоится 2 ноября в США. Боксеры уже провели первую битву взглядов. Также смотрите прогноз букмекеров и ставки на этот бой.

Ранее сообщалось, что Ковалев провел совместную тренировку с украинцем Александром Усиком.