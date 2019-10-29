Скачать
Вторник, 29.10.2019
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Брешия - Интер: анонс и прогноз на матч 10-го тура Серии А
Брешия - Интер: анонс и прогноз на матч 10-го тура Серии А
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен

Кроуфорд дал прогноз на бой Ковалев - Альварес

Кроуфорд дал прогноз на бой Ковалев - Альварес
11:41 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Теренс считает, что поединок россиянина с Саулем не будет долгим.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от боя обладателя титула WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева с мексиканским боксером Саулем Альваресом.

"Многие говорят, что поединок должен быть равным, но я не согласен с этим. Думаю, что Альварес победит остановкой где-то в шестом раунде. Его защиту недооценивают. Его не бьют так сильно, как кажется некоторым людям.

Нужно также отметить умение Сауля пробивать по корпусу. Мне кажется, что он сделает свою работу. Посмотрим, как сложится бой", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Напомним, бой между Ковалевым и Альваресом состоится 2 ноября в США. Боксеры уже провели первую битву взглядов. Также смотрите прогноз букмекеров и ставки на этот бой.

Ранее сообщалось, что Ковалев провел совместную тренировку с украинцем Александром Усиком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Теренс Кроуфорд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
02 Плишкова прокомментировала поражение от Свитолиной
03 Роналду хочет играть только в важных матчах
04 Свитолина заработала 305 тысяч долларов за стартовый матч на Итоговом турнире
05 Алиев: Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь