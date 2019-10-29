Экс-соперник Кличко бросил вызов Усику

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13:02 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Брайант Дженнингс выразил желание организовать поединок против украинца Александра Усика.

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс выразил желание организовать поединок против украинца Александра Усика, недавно дебютировавшего в хэвивейте.

"Нужно признать, что Усик выглядел не очень хорошо в ринге с Чаззом Уизерспуном. Могу сказать, что он находится на моих радарах. У нас с Усиком получился бы хороший бой. Считаю, что он не умеет хорошо защищаться", - приводит слова Дженнингса PepTalkUK.

В 2015-м году Дженнингс претендовал на титулы IBF, IBO, WBO и WBA, которыми владел Владимир Кличко, но проиграл единогласным решением судей.

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Напомним, что Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе боем против Чазза Уизерспуна.

Ранее британец Дерек Чисора выразил свое желание боксировать с Усиком.

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Бокс, Брайант Дженнингс, Новости бокса, Александр Усик.
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