Олимпийский чемпион объяснил смерть боксера в андеркарде Усика

Новости спорта:Россиянин Евгений Тищенко поделился своим мнением о смертях боксеров на ринге.

Российский боксёр Евгений Тищенко, который на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг, рассказал, почему, по его мнению, процедура сгонки веса повышает вероятность получения смертельных травм.

Тищенко спросили, как вообще выходить на ринг после известий о смерти боксёра, приведя в пример Патрика Дэя, который скончался в результате нокаута, полученного в андеркарде боя Александа Усика 12 октября.

«Я следил за его карьерой. Очень жаль, что такое происходит. Но это было всегда, просто сейчас в силу повышенной информатизации общества это получает большую огласку.

Возможно, такие случаи происходят в том числе и из-за сгонки веса, ведь организм обезвожен. Но, когда мы выходим на ринг, мы не думаем о том, что может случиться, это часть профессии, и риски есть всегда», — цитирует Тищенко «Р-Спорт».