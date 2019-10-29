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"Ковалев опасен для Канело": экс-чемпион мира дал прогноз на бой 2 ноября

"Ковалев опасен для Канело": экс-чемпион мира дал прогноз на бой 2 ноября
17:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:По его словам, такая встреча несёт угрозу для мексиканца.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия поделился мыслями о противостоянии чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Саулем Альваресом. 

«Из-за габаритов это опасный бой для Канело. Ковалёв может ударить. Я могу спрогнозировать близкую победу Альвареса, но думаю, что он будет потрясён в этом поединке. Думаю, что к третьему-четвёртому раунду Сауль будет ошеломлён, но позже сможет вернуться», — приводит слова Гарсии Boxingnews24.

Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен

Напомним, титульная встреча Ковалёва с Альваресом состоится 2 ноября.

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