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Бой-реванш Руис - Джошуа обслужат нейтральные судьи

Бой-реванш Руис - Джошуа обслужат нейтральные судьи
03:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бывший чемпион попытается вернуть титулы после июньского поражения.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, рассказал, что поединок его клиента с Энди Руисом рассудят нейтральные официальные лица.

«Это прописано в контракте. Нейтральные судьи, нейтральный рефери. Все так же, как в первом поединке», — приводит Boxing Scene слова Хирна для Sky Sports.

«Нам прислали список судей от руководящих организаций, которых выберет комиссия. Каждый может возразить по поводу назначения конкретного лица, и его заменят».

Ответный поединок между Джошуа и Руисом состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Напомним, в первый день минувшего лета американец нанес Джошуа сенсационное первое поражение в профессиональной карьере и отобрал у британца титулы чемпиона в супертяжелом весе.

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис, Энди Руис - Энтони Джошуа.
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