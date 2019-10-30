Бой-реванш Руис - Джошуа обслужат нейтральные судьи

Новости спорта:Бывший чемпион попытается вернуть титулы после июньского поражения.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, рассказал, что поединок его клиента с Энди Руисом рассудят нейтральные официальные лица.

«Это прописано в контракте. Нейтральные судьи, нейтральный рефери. Все так же, как в первом поединке», — приводит Boxing Scene слова Хирна для Sky Sports.

«Нам прислали список судей от руководящих организаций, которых выберет комиссия. Каждый может возразить по поводу назначения конкретного лица, и его заменят».

Ответный поединок между Джошуа и Руисом состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, в первый день минувшего лета американец нанес Джошуа сенсационное первое поражение в профессиональной карьере и отобрал у британца титулы чемпиона в супертяжелом весе.